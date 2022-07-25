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У правлячій коаліції Німеччини виступили за прямі поставки танків Україні

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 10:43

Через мляві поставки зброї в Україну з допомогою системи кругових постачань, політик Вільної демократичної партії Німеччини Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн тепер також відкрита для прямого постачання німецьких танків Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Голова оборонного комітету Бундестагу визнає, що східноєвропейські союзники не змогли так швидко, як очікувалося, знайти заміну поставкам зброї в Україну.

"Якщо це проблема для партнерів, ми повинні припинити круговий обмін і поставити безпосередньо в Україну — можливо, також (основний бойовий танк) Leopard 2. Часу обмаль", — сказала Штрак-Ціммерманн.

Ідея кругового обміну виникла незабаром після початку війни в Україні. Метою було якомога швидше забезпечити Україну важким озброєнням. Для цього східні партнери по НАТО повинні надати зброю радянського зразка, яку українські військові зможуть використовувати без додаткової підготовки. На заміну вони повинні були отримати західні моделі від партнерів по НАТО, таких як Німеччина.

"Коли йдеться про круговий обмін, який в принципі є хорошою ідеєю, реальність не відповідає бажанням чи очікуванням східноєвропейських партнерів, особливо щодо часових рамок поставок", – сказала Штрак-Ціммерман.

За її словами, цілком очевидно, що Німеччина не може поставити техніку так швидко, як очікується, інакше Бундесверу не знадобилася б програма модернізації на 100 мільярдів євро. "Таким чином ми можемо передавати матеріал лише по частинах", - сказала Штрак-Ціммерманн.

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Однак вона зазначила, що у Бундесверу є достатньо бронетранспортерів Marder, і що промисловість замінить їх протягом року. "Крім того, ми також могли б безпосередньо доставити транспортний засіб Fuchs", — додала вона.

Раніше віцепрезидент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт від Зелених заявила про відкритість до прямих поставок танків в Україну.

Теми: Німеччина
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