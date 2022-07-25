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В правящей коалиции Германии выступили за прямые поставки танков Украине

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 10:43

Из-за вялых поставок оружия в Украину с помощью системы круговых поставок, политик Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн теперь также открыт для прямой поставки немецких танков Киеву.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

Глава оборонного комитета Бундестага признает, что восточноевропейские союзники не смогли так быстро, как ожидалось, найти замену поставкам оружия в Украину.

"Если это проблема для партнеров, мы должны прекратить круговой обмен и поставить непосредственно в Украину - возможно, также (основной боевой танк) Leopard 2. Времени мало", - сказала Штрак-Циммерманн.

Идея кругового обмена возникла вскоре после начала войны в Украине. Целью было как можно скорее обеспечить Украину тяжелым вооружением. Для этого восточные партнеры НАТО должны предоставить оружие советского образца, которое украинские военные смогут использовать без дополнительной подготовки. Взамен они должны были получить западные модели от партнеров по НАТО, таких как Германия.

"Когда речь идет о круговом обмене, который в принципе является хорошей идеей, реальность не отвечает желаниям или ожиданиям восточноевропейских партнеров, особенно по временным рамкам поставок", – сказала Штрак-Циммерман.

По ее словам, совершенно очевидно, что Германия не может поставить технику так быстро, как ожидается, иначе Бундесверу не понадобилась бы программа модернизации в 100 миллиардов евро. "Таким образом, мы можем передавать материал только по частям", - сказала Штрак-Циммерманн.

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Однако она отметила, что у Бундесвера достаточно бронетранспортеров Marder, и что промышленность заменит их в течение года. "Кроме того, мы также могли бы напрямую доставить транспортное средство Fuchs", - добавила она.

Ранее вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от Зеленых заявила об открытости к прямым поставкам танков в Украину.

Темы: Германия
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