Українські захисники знищили 3 засоби ППО і 7 артилерійських систем росіян – Генштаб
Понеділок, 25 липня 2022, 10:47
За останню добу захисники України знищили 3 засоби протиповітряної оборони та 4 крилаті ракети росіян, а також 5 безпілотників, 8 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню і 7 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 липня
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого до 25 липня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 39700 (+180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1730 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
- артилерійських систем – 876 (+7) од,
- РСЗВ ‒ 257 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 116 (+3) од,
- літаків – 222 (+1) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 719 (+5),
- крилаті ракети ‒ 174 (+4),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2832 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 73 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо: Українські засоби ППО 24 липня збили 4 російських ракети на Хмельницькою областю.
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