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Українські захисники знищили 3 засоби ППО і 7 артилерійських систем росіян – Генштаб

Олена РощінаПонеділок, 25 липня 2022, 10:47
Українські САУ, фото Генштабу ЗСУ

За останню добу захисники України знищили 3 засоби протиповітряної оборони та 4 крилаті ракети росіян, а також 5 безпілотників, 8 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню і 7 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 липня

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. 

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого до 25 липня орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 39700 (+180) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 1730 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
  • артилерійських систем – 876 (+7) од,
  • РСЗВ ‒ 257 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 116 (+3) од,
  • літаків – 222 (+1) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 719 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 174 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2832 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 73 (+0).

Дані уточнюються.

 

Нагадаємо: Українські засоби ППО 24 липня збили 4 російських ракети на Хмельницькою областю.  

Теми: війнаРосіяУкраїнаГенштаб
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