Украинские защитники уничтожили 3 средства ПВО и 7 артиллерийских систем россиян – Генштаб
Понедельник, 25 июля 2022, 10:47
За последние сутки защитники Украины уничтожили 3 средства противовоздушной обороны и 4 крылатых ракет россиян, а также 5 беспилотников, 8 боевых бронированных машин, 2 реактивных системы залпового огня и 7 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 25 июля
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
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Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 25 июля ориентировочно составили:
- личного состава – около 39700 (+180) человек ликвидировано
- танков ‒ 1730 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 876 (+7) ед,
- РСЗО ‒ 257 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 116 (+3) ед,
- самолетов – 222 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 174 (+4),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2832 (+9) ед,
- специальная техника – 73 (+0).
Данные уточняются.
Напомним: Украинские средства ПВО 24 июля сбили 4 российских ракеты в Хмельницкой области.
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