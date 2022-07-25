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Украинские защитники уничтожили 3 средства ПВО и 7 артиллерийских систем россиян – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 25 июля 2022, 10:47
Украинские САУ, фото Генштаба ВСУ

За последние сутки защитники Украины уничтожили 3 средства противовоздушной обороны и 4 крылатых ракет россиян, а также 5 беспилотников, 8 боевых бронированных машин, 2 реактивных системы залпового огня и 7 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 25 июля

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 25 июля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 39700 (+180) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1730 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 876 (+7) ед,
  • РСЗО ‒ 257 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 116 (+3) ед,
  • самолетов – 222 (+1) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 174 (+4),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2832 (+9) ед,
  • специальная техника – 73 (+0).

Данные уточняются.

 

Напомним: Украинские средства ПВО 24 июля сбили 4 российских ракеты в Хмельницкой области.

Темы: войнаРосcияУкраинаГенштаб
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