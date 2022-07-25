Глава Єврокомісії: Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом

Росія не є надійним енергопостачальником і ЄС має бути готовим до повної зупинки поставок російського газу рано чи пізно.

Про це в інтерв’ю DPA, яке публікує видання Die Zeit, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Кремль не є надійним партнером із енергопостачання в Європу. "Газпром" навмисно утримує свої сховища на низькому рівні. Тим часом, Росія лише частково постачає газ або не постачає його взагалі до 12 держав-членів. Ось чому Європа має бути готовою до найгіршого сценарію: повної зупинки постачання газу рано чи пізно", - сказала глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, щоб пом'якшити наслідки зупинки російського газу, ЄС планує заощадити 15% споживання газу до березня наступного року.

"Це 45 мільярдів кубометрів газу. І ми повинні почати прямо зараз, оскільки що швидше ми діємо, то більше ми заощаджуємо – і тим ми у більшій безпеці", - додала вона.

Першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року, зазначила глава Єврокомісії.

Європейська комісія минулого тижні представила пропозицію, за якою країни-члени ЄС мають скоротити споживання газу на 15% із серпня до березня.

ВІДЕО ДНЯ

Спочатку ціль буде добровільною, але стане обов'язковою, якщо Єврокомісія оголосить надзвичайну ситуацію.

Окремі країни ЄС висловили опозицію до плану Єврокомісії.