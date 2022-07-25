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Глава Єврокомісії: Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 10:56

Росія не є надійним енергопостачальником і ЄС має бути готовим до повної зупинки поставок російського газу рано чи пізно.

Про це в інтерв’ю DPA, яке публікує видання Die Zeit, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Кремль не є надійним партнером із енергопостачання в Європу. "Газпром" навмисно утримує свої сховища на низькому рівні. Тим часом, Росія лише частково постачає газ або не постачає його взагалі до 12 держав-членів. Ось чому Європа має бути готовою до найгіршого сценарію: повної зупинки постачання газу рано чи пізно", - сказала глава Єврокомісії.

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За словами фон дер Ляєн, щоб пом'якшити наслідки зупинки російського газу, ЄС планує заощадити 15% споживання газу до березня наступного року. 

"Це 45 мільярдів кубометрів газу. І ми повинні почати прямо зараз, оскільки що швидше ми діємо, то більше ми заощаджуємо – і тим ми у більшій безпеці", - додала вона.

Першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року, зазначила глава Єврокомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська комісія минулого тижні представила пропозицію, за якою країни-члени ЄС мають скоротити споживання газу на 15% із серпня до березня. 

Спочатку ціль буде добровільною, але стане обов'язковою, якщо Єврокомісія оголосить надзвичайну ситуацію.

Окремі країни ЄС висловили опозицію до плану Єврокомісії.

Теми: газвійнаЄСРосія
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