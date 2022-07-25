Глава Еврокомиссии: Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом

Россия не является надежным энергопоставщиком и ЕС должен быть готов к полной остановке поставок российского газа рано или поздно.

Об этом в интервью DPA, опубликованном изданием Die Zeit, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает "Европейская правда".

"Кремль не является надежным партнером по энергоснабжению в Европу. "Газпром" намеренно удерживает свои хранилища на низком уровне. Между тем, Россия лишь частично поставляет газ или не поставляет его вообще до 12 государств-членов. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановки поставок газа рано или поздно", - сказала глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляен, чтобы смягчить последствия остановки российского газа, ЕС планирует сэкономить 15% потребления газа до марта следующего года.

"Это 45 миллиардов кубометров газа. И мы должны начать прямо сейчас, поскольку чем быстрее мы действуем, тем больше мы экономим – и тем мы в большей безопасности", - добавила она.

Первоочередной целью ЕС остается стать полностью независимым от импорта российского газа не позднее 2027 года, отметила глава Еврокомиссии.

Европейская комиссия на прошлой неделе представила предложение, согласно которому страны-члены ЕС должны сократить потребление газа на 15% с августа по март.

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Сначала цель будет добровольной, но станет обязательной, если Еврокомиссия объявит чрезвычайную ситуацию.

Отдельные страны ЕС выразили оппозицию плану Еврокомиссии.