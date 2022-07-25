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Росія планує змінити посла в ЄС, який пропрацював 17 років

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 11:40

Росія планує змінити свого постпреда в ЄС Владіміра Чижова, який пропрацював у Брюсселі 17 років.

Про це повідомило російське державне агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".

Чижов може стати сенатором у Раді Федерації.

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Кандидатуру Чижова, який працював послом Росії в ЄС з 2005 року, офіційно висунув у сенатори чинний губернатор Карелії.

У Карелії у вересні відбудуться губернаторські вибори. Якщо губернатор Артур Парфенчиков переобереться, він делегує до Ради Федерації одну з трьох запропонованих кандидатур.

Владімір Чижов був постпредом РФ при Євросоюзі впродовж 17 років, а до 2005 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ головуючої в Раді ЄС Чехії Ян Ліпавський заявив, що у зв’язку з агресією Росії проти України Брюсселю необхідна нова довгострокова стратегія відносин із Москвою.

Останню редакцію стратегії відносин із Росією Європейський Союз затвердив у червні 2021 року.

Теми: ЄСРосія
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