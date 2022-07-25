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Россия планирует сменить посла в ЕС, проработавшего 17 лет

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 11:40

Россия планирует сменить своего постпреда в ЕС Владимира Чижова, проработавшего в Брюсселе 17 лет.

Об этом сообщило российское государственное агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

Чижов может стать сенатором в Совете Федерации.

Кандидатуру Чижова, работавшего послом России в ЕС с 2005 года, официально выдвинул в сенаторы действующий губернатор Карелии.

В Карелии в сентябре пройдут губернаторские выборы. Если губернатор Артур Парфенчиков переизберется, он делегирует в Совет Федерации одну из трех предложенных кандидатур.

Владимир Чижов был постпредом РФ при Евросоюзе на протяжении 17 лет, а до 2005 года занимал должность замминистра иностранных дел.

Напомним, министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Ян Липовский заявил, что в связи с агрессией России против Украины Брюсселю необходима новая долгосрочная стратегия отношений с Москвой.

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Последнюю редакцию стратегии отношений с Россией Европейский Союз утвердил в июне 2021 года.

Темы: ЕСРосcия
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