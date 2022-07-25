ЗСУ контролюють вогнем логістичні маршрути окупантів на Херсонщині

Збройні сили України тримають під вогневим контролем логістичні маршрути російських загарбників на Херсонщині, що збільшує перевагу український військових.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми контролюємо вогневим контролем логістичні маршрути і способи пересування, вони намагаються приховати підвезення боєприпасів під виглядом гуманітарних вантажів, це теж стала практика, яку ми знаємо ще з часів їхніх дій на Донбасі.

Але дуже великих потужностей вони просто зараз не мають і не мають можливості використовувати ті логістичні шляхи, які ми контролюємо. Це теж створює умови для того, щоб наша перевага була все більшою і більшою".

Деталі: Гуменюк зазначила, що на Херсонщині нараз триває контрбатарейна тактика – дистанційна боротьба (обстріли здалеку та авіаційні удари), оскільки підходи одного підрозділа до іншого не доцільні в силу фактора відкритої місцевості.