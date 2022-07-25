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ЗСУ контролюють вогнем логістичні маршрути окупантів на Херсонщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 липня 2022, 12:15
ЗСУ контролюють вогнем логістичні маршрути окупантів на Херсонщині
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК, ФОТО УКРІНФОРМ

Збройні сили України тримають під вогневим контролем логістичні маршрути російських загарбників на Херсонщині, що збільшує перевагу український військових.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми контролюємо вогневим контролем логістичні маршрути і способи пересування, вони намагаються приховати підвезення боєприпасів під виглядом гуманітарних вантажів, це теж стала практика, яку ми знаємо ще з часів їхніх дій на Донбасі.

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Але дуже великих потужностей вони просто зараз не мають і не мають можливості використовувати ті логістичні шляхи, які ми контролюємо. Це теж створює умови для того, щоб наша перевага була все більшою і більшою".

Деталі: Гуменюк зазначила, що на Херсонщині нараз триває контрбатарейна тактика – дистанційна боротьба (обстріли здалеку та авіаційні удари), оскільки підходи одного підрозділа до іншого не доцільні в силу фактора відкритої місцевості.

Теми: Херсонська областьвійна
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