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ВСУ контролируют огнем логистические маршруты оккупантов на Херсонщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 12:15
ВСУ контролируют огнем логистические маршруты оккупантов на Херсонщине
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК, ФОТО УКРИНФОРМ

Вооруженные силы Украины держат под огненным контролем логистические маршруты российских захватчиков в Херсонской области, что увеличивает преимущество украинских военных.

Источник: начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы контролируем огненным контролем логистические маршруты и способы передвижения, они пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов, это тоже постоянная практика, которую мы знаем еще со времен их действий на Донбассе.

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Но очень больших мощностей у них сейчас нет и нет возможности использовать те логистические пути, которые мы контролируем. Это тоже создает условия для того, чтобы наше преимущество было все больши и большим".

Детали: Гуменюк отметила, что в Херсонской области сейчас идет контрбатарейная тактика – дистанционная борьба (обстрелы издалека и авиационные удары), поскольку подходы одного подразделения к другому не целесообразны в силу фактора открытой местности.

Темы: Херсонская областьвойна
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