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Рада польської мови рекомендувала вживати "в Україні". Досі було "на Україні"

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 12:19

Рада польської мови заохочує більш широке застосування форми "в Україні", стверджуючи, що традиційне написання "на Україні" не є єдино правильним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови "на Україні", "на Україну" як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми "в Україні" і "в Україну" і не вважає форму з "на" єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність)", - йдеться в думці Ради польської мови.

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Вона рекомендувала вживати прийменник "в", особливо в офіційних повідомленнях і в пресі там, де слово "Україна" можна було б замінити на "Українська держава". "Тому давайте писати "візит президента в Україну", а не "на Україну". Краще писати про війну в Україні, ніж на Україні, хоча друга версія теж не є неправильною", - пояснили польські мовознавці.

У Раді підкреслили, що прийменники для Білорусі, Литви, Латвії, Словаччини та Угорщини також зазнали подібної еволюції, як і у випадку України.

Стверджується, що використання прийменника "в" з назвами цих країн підтверджено історичними джерелами.  "Такі прийменники можна застосовувати сьогодні, хоча громадяни цих країн, як правило, не протестують проти польського  прийменника "на" - йдеться в повідомленні Ради польської мови.

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Наприкінці свого висновку Рада закликала як прихильників змін, так і громадян України поважати звичаї поляків, які продовжують вживати форму "на Україні". Як наголошується, це не є ознакою неповаги. "Зміни в мові відбуваються повільно, не тільки в польській", - резюмували в Раді польської мови.

Рада додала до свого висновку діаграму використання в пресі конструкцій "на Україні" та "в Україні", яка свідчить про зростання популярності останнього варіанту з першого дня російського вторгнення в Україну. Підраховано, в середині березня "в Україні" воно було лише втричі поширеніше, ніж "в Україні".

Рада польської мови є "консультативно-дорадчим органом з питань використання польської мови" (ст. 12, ч. 1 Закону про польську мову). Працює при президії Польської академії наук. Складається з діячів науки і культури.

Теми: Польщамова
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