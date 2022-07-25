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Совет польского языка рекомендовал употреблять "в Украине". До сих пор было "на Украине"

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 12:19

Совет польского языка поощряет более широкое применение формы "в Украине", утверждая, что традиционное написание "на Украине" не единственно правильное.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RMF24.

"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в" Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)", - говорится в мнении Совета польского языка.

Он рекомендовал использовать предлог "в", особенно в официальных сообщениях и в прессе там, где слово "Украина" можно было бы заменить на "Украинское государство". "Поэтому давайте писать "визит президента в Украину", а не "на Украину". Лучше писать о войне в Украине, чем на Украине, хотя вторая версия тоже не является неправильной", - объяснили польские языковеды.

В Совете подчеркнули, что предлоги для Беларуси, Литвы, Латвии, Словакии и Венгрии также претерпели подобную эволюцию, как и в случае Украины.

Утверждается, что использование предлога "в" с названиями этих стран подтверждено историческими источниками. "Такие предлоги можно применять сегодня, хотя граждане этих стран, как правило, не протестуют против польского предлога "на" – говорится в сообщении Совета польского языка.

В конце своего вывода Совет призвал как сторонников перемен, так и граждан Украины уважать обычаи поляков, которые продолжают использовать форму "на Украине". Как отмечается, это не признак неуважения. "Изменения в языке происходят медленно, не только в польском", – резюмировали в Совете польского языка.

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Совет добавил к своему выводу диаграмму использования в печати конструкций "на Украине" и "в Украине", свидетельствующей о росте популярности последнего варианта с первого дня российского вторжения в Украину. Подсчитано, что в середине марта "в Украине" он был лишь втрое более распространенным, чем "в Украине".

Совет польского языка является "консультативно-совещательным органом по использованию польского языка" (ст. 12, ч. 1 Закона о польском языке). Работает при президиуме польской академии наук. Состоит из деятелей науки и культуры.

Темы: Польшаязык
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