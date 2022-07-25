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В Донецке собрались нарисовать на "референдуме" 70% за присоединение к России – СМИ

Понедельник, 25 июля 2022, 12:30
В Донецке собрались нарисовать на референдуме 70% за присоединение к России – СМИ
Стратегия аннексии Донбасса, "Донбасс. Реалии"

Подконтрольная Кремлю группировка "ДНР" планирует имитацию "референдума" по всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к Российской Федерации.

Источник: журналисты проекта "Радио Свобода" "Донбасс Реалии" со ссылкой на источники в украинской разведке

Детали: Журналисты "Донбасс Реалии" получили от своих источников в одном из разведывательных органов Украины документ оккупантов и их пособников "Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав Российской Федерации".

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Сейчас на оккупированных территориях формируют списки избирателей, в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи, и создают избирательные комиссии.

В частности, запланировано использование так называемых "уличных избирательных комиссий", размещенных в палатках.

 

Согласно "стратегии", голосовать на оккупированных территориях нужно с помощью "метки избирателя": на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Мол, это "эффективный способ для стран, где документы, подтверждающие личность, не стандартизированы".

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В документе расписаны несколько этапов так называемой pr-кампании, однако даты псевдореферендума нет. По информации источника, один из вариантов, который рассматривает Россия – 11 сентября.

В "стратегии" указано, какими количественно должны быть явка и поддержка, чтобы вписаться в 70%.

 

Что касается юга Украины, согласно данным "Донбасс Реалии", есть проблема, которую признают оккупационные власти: "для обращения к президенту России (о присоединении к РФ – ред.) нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления". Его еще предстоит создать.

Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия – "народный совет", "народное собрание", "народный собор".

Российские силы на оккупированных территориях сейчас назначают свои "псевдовласти", есть сообщения о намерениях организовать там незаконные референдумы о "присоединении к РФ" и выдаче российских паспортов жителям этих территорий.

В украинском Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обсуждают вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского паспорта на оккупированной территории.

Правозащитники объясняли, что паспортизация является "сознательной политикой страны-агрессора и что это преступление", но тезис о необходимости привлечения к уголовной ответственности человека, который такой паспорт получает, "опасна и может быть использована российской пропагандой для дополнительного запугивания жителей оккупированных территорий".

Темы: РосcияДонбассаннексияреферендум
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