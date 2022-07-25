Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецке собрались нарисовать на "референдуме" 70% за присоединение к России – СМИ

Понедельник, 25 июля 2022, 12:30
Стратегия аннексии Донбасса, "Донбасс. Реалии"

Подконтрольная Кремлю группировка "ДНР" планирует имитацию "референдума" по всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к Российской Федерации.

Источник: журналисты проекта "Радио Свобода" "Донбасс Реалии" со ссылкой на источники в украинской разведке

Детали: Журналисты "Донбасс Реалии" получили от своих источников в одном из разведывательных органов Украины документ оккупантов и их пособников "Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав Российской Федерации".

Сейчас на оккупированных территориях формируют списки избирателей, в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи, и создают избирательные комиссии.

В частности, запланировано использование так называемых "уличных избирательных комиссий", размещенных в палатках.

 

Согласно "стратегии", голосовать на оккупированных территориях нужно с помощью "метки избирателя": на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Мол, это "эффективный способ для стран, где документы, подтверждающие личность, не стандартизированы".

 

В документе расписаны несколько этапов так называемой pr-кампании, однако даты псевдореферендума нет. По информации источника, один из вариантов, который рассматривает Россия – 11 сентября.

ВИДЕО ДНЯ

В "стратегии" указано, какими количественно должны быть явка и поддержка, чтобы вписаться в 70%.

 

Что касается юга Украины, согласно данным "Донбасс Реалии", есть проблема, которую признают оккупационные власти: "для обращения к президенту России (о присоединении к РФ – ред.) нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления". Его еще предстоит создать.

Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия – "народный совет", "народное собрание", "народный собор".

Российские силы на оккупированных территориях сейчас назначают свои "псевдовласти", есть сообщения о намерениях организовать там незаконные референдумы о "присоединении к РФ" и выдаче российских паспортов жителям этих территорий.

В украинском Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обсуждают вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского паспорта на оккупированной территории.

Правозащитники объясняли, что паспортизация является "сознательной политикой страны-агрессора и что это преступление", но тезис о необходимости привлечения к уголовной ответственности человека, который такой паспорт получает, "опасна и может быть использована российской пропагандой для дополнительного запугивания жителей оккупированных территорий".

Темы: РосcияДонбассаннексияреферендум
Главное сегодня

Эрдоган об обстреле Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло"

Зеленский добавил работы Буданову и "обновил" СБУ

обновленоСтало известно, когда пройдет второй саммит "Крымской платформы"

Зеленский: Украина начинает экспорт зерна, но контроль безопасности – за партнерами

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Возле Углегорской ТЭС враг имеет частичный успех, на других направлениях несет потери – сводка

Все новости...
Росcия
В Торецке разоблачили сеть корректировщиков российских ракет
War speeches. Соглашения с Россией ничего не стоят – теперь это должен запомнить весь мир
В Кремле считают, что ракетные удары по порту Одессы – не повод не вывозить зерно
Последние новости
01:32
Юг: ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии
01:08
США будут работать, чтобы заставить Москву выполнять зерновое соглашение – Госдеп
00:27
За день враг обстрелял 5 общин Сумщины
23:45
Россияне дважды за вечер обстреляли село на Днепропетровщине, есть разрушения
23:33
В ОБСЕ напомнили, что боевики на Донбассе до сих пор держат в плену членов миссии
23:11
обновленоПочти по всей Украине объявляли воздушную тревогу
23:06
Еврокомиссия предупреждает, что зимой страны ЕС ждет новая волна коронавируса
22:51
"Скучаю по возможности выбора". Как живет Мелитополь в оккупации
22:48
Газовый шантаж: цены на газ в Европе подскочили до 1900 долларов из-за ПП-1
22:37
Эрдоган об обстреле Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло"
Все новости...