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Силовики затримали у Києві ворожого агента, який з квітня збирав дані про військових

Понеділок, 25 липня 2022, 12:54
фото прокуратури

Правоохоронці затримали у Києві ще одного агента спецслужб, який збирав дані про військових і тероборону.

Джерело: Служба безпеки України, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними СБУ, 41-річний мешканець столиці отримував завдання від громадянки Росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів ("Первый канал"), акредитована так званим "міністерством інформації "ДНР".

З квітня 2022 року киянин збирав дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та Територіальної оборони м. Києва, а також здійснював фотозйомку місць їх розташування.

Інформацію він регулярно передавав росіянці. Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, "абоненти" застосовували умовні слова-паролі.

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності.

 

Чоловіку оголошено підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України та Територіальної оборони, вчинене в умовах воєнного стану.

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Теми: СБУпрокуратураКиїв
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