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Силовики задержали в Киеве агента РФ, который с апреля собирал данные о военных

Понедельник, 25 июля 2022, 12:54
Силовики задержали в Киеве агента РФ, который с апреля собирал данные о военных
фото прокуратуры

Правоохранители задержали в Киеве еще одного агента спецслужб, собиравшего данные о военных и терробороне.

Источник: Служба безопасности Украины, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным СБУ, 41-летний житель столицы получал задачи от гражданки России, находящейся на временно оккупированных территориях Украины как военная корреспондентка одного из федеральных телеканалов ("Первый канал"), аккредитованная так называемым "министерством информации "ДНР".

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С апреля 2022 г. злоумышленник собирал данные о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны г. Киева, а также осуществлял фотосъемку мест их расположения.

Информацию он регулярно передавал россияне. Для конспирации агент использовал различные номера мобильной связи и вел переписку исключительно в мессенджерах. Чтобы идентифицировать друг друга в сети, "абоненты" применяли условные слова-пароли.

В ходе обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

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Мужчине объявлено подозрение по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны, совершенное в условиях военного положения.

Темы: СБУпрокуратураКиев
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