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Посол України в ЄС пояснив точкове послаблення санкцій проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 13:17
Посол України в ЄС пояснив точкове послаблення санкцій проти Росії
Всеволод Ченцов. фото з Facebook

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов пояснив, що Євросоюз зробив точкові санкційні уточнення обмежень проти Росії, щоб припинити маніпуляції з боку РФ.

Про це він сказав в ефірі "Суспільного", повідомляє "Європейська правда".

Ченцов зазначив, що ЄС зробив деякі уточнення, які стосуються імпорту російської аграрної продукції до третіх країн. Вони, за його словами, полягають у двох моментах.

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Перше: зняті певні заборони на транзакції, але винятково в цій сфері. І друге: зняті певні заборони на використання заморожених активів в банках, які вже були відключені від SWIFT або включені до санкційних списків для використання суто для цих потреб", - пояснив він.

Водночас, за словами представника України при ЄС, такі винятки були зроблені для того, щоб припинити маніпуляції з боку РФ, що Євросоюз та Україна влаштовують продовольчу кризу на світових ринках.

Ченцов також додав, що загальний санкційний тиск на Росію посилився, а в Європейському Союзі вже триває "активний пошук сфер", які можуть потрапити під обмеження наступними.

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Зокрема, йде робота над поширенням санкцій проти металургійного сектора РФ.

Як повідомлялося, Росії вдалося домогтися пом’якшення супутніх санкцій. ЄС погодився на це, бо сподівався ухилитись від звинувачень у нагнітанні продовольчої кризи – але, як бачимо, це не спрацювало. Детальніше про це у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

22 липня Європейський Союз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у рамках сьомого пакету санкцій, який передбачає часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій. 

Теми: санкціїЄС
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