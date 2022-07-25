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Посол України в ЄС пояснив точкове послаблення санкцій проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 13:17
Всеволод Ченцов. фото з Facebook

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов пояснив, що Євросоюз зробив точкові санкційні уточнення обмежень проти Росії, щоб припинити маніпуляції з боку РФ.

Про це він сказав в ефірі "Суспільного", повідомляє "Європейська правда".

Ченцов зазначив, що ЄС зробив деякі уточнення, які стосуються імпорту російської аграрної продукції до третіх країн. Вони, за його словами, полягають у двох моментах.

Перше: зняті певні заборони на транзакції, але винятково в цій сфері. І друге: зняті певні заборони на використання заморожених активів в банках, які вже були відключені від SWIFT або включені до санкційних списків для використання суто для цих потреб", - пояснив він.

Водночас, за словами представника України при ЄС, такі винятки були зроблені для того, щоб припинити маніпуляції з боку РФ, що Євросоюз та Україна влаштовують продовольчу кризу на світових ринках.

Ченцов також додав, що загальний санкційний тиск на Росію посилився, а в Європейському Союзі вже триває "активний пошук сфер", які можуть потрапити під обмеження наступними.

Зокрема, йде робота над поширенням санкцій проти металургійного сектора РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Росії вдалося домогтися пом’якшення супутніх санкцій. ЄС погодився на це, бо сподівався ухилитись від звинувачень у нагнітанні продовольчої кризи – але, як бачимо, це не спрацювало. Детальніше про це у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

22 липня Європейський Союз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у рамках сьомого пакету санкцій, який передбачає часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій. 

Теми: санкціїЄС
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