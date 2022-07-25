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Посол Украины в ЕС объяснил точечное ослабление санкций против России

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 13:17
Посол Украины в ЕС объяснил точечное ослабление санкций против России
Всеволод Ченцов. фото из Facebook

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов пояснил, что Евросоюз совершил точечные санкционные уточнения ограничений против России, чтобы прекратить манипуляции со стороны РФ.

Об этом он сказал в эфире "Суспильного", сообщает "Европейская правда".

Ченцов отметил, что ЕС сделал некоторые уточнения, касающиеся импорта российской аграрной продукции в третьи страны. Они, по его словам, состоят в двух моментах.

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"Первое: сняты определенные запреты на транзакции, но исключительно в этой сфере. И второе: сняты определенные запреты на использование замороженных активов в банках, которые уже были отключены от SWIFT или включены в санкционные списки для использования чисто для этих нужд", - пояснил он. 

В то же время, по словам представителя Украины при ЕС, такие исключения были сделаны для того, чтобы прекратить манипуляции со стороны РФ, что Евросоюз и Украина устраивают продовольственный кризис на мировых рынках.

Ченцов также добавил, что общее санкционное давление на Россию усилилось, а в Европейском Союзе уже идет "активный поиск сфер", которые могут попасть под ограничения следующими.

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В частности, идет работа по распространению санкций против металлургического сектора РФ.

Как сообщалось, России удалось добиться смягчения сопутствующих санкций. ЕС согласился на это, потому что надеялся уклониться от обвинений в нагнетании продовольственного кризиса – но, как видим, это не сработало. Детальнее об этом в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

22 июля Европейский Союз ввел санкции против 57 физических и юридических лиц в рамках седьмого пакета санкций, предусматривающего частичный запрет на ввоз российского золота и больший контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

Темы: санкцииЕС
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