В Кремлі вважають, що ракетні удари по порту Одеси – не привід не вивозити зерно

У Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

"Це пов'язано виключно з військовою інфраструктурою, це аж ніяк не пов'язано з інфраструктурою, яка задіюється для виконання домовленостей та вивезення зерна. Тому подібне ніяк не має вплинути на початок процесу відвантаження", - сказав речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

Так він на прохання журналістів відповів на запитання, чи "ставить під загрозу" цей удар виконання домовленості щодо зерна.

Раніше The New York Times повідомила, що за словами одного з вищих посадовців Організації об’єднаних націй, Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси, "можливо, технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

У міністерстві закордонних справ України в свою чергу заявили, що в ООН відмежувалися від коментаря неназваного посадовця про нібито право росіян стріляти по Одеському порту, якщо обстрілювані цілі не задіяні в експорті зерна.

Нагадаємо, після обстрілу Росією порту Одеси ракетами "Калібр" вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засуджує атаку.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

ЄС та низка окремих країн-членів засудили атаку.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.