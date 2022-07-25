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В Кремлі вважають, що ракетні удари по порту Одеси – не привід не вивозити зерно

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 14:27

У Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

"Це пов'язано виключно з військовою інфраструктурою, це аж ніяк не пов'язано з інфраструктурою, яка задіюється для виконання домовленостей та вивезення зерна. Тому подібне ніяк не має вплинути на початок процесу відвантаження", - сказав речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

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Так він на прохання журналістів відповів на запитання, чи "ставить під загрозу" цей удар виконання домовленості щодо зерна.

Раніше The New York Times повідомила, що за словами одного з вищих посадовців Організації об’єднаних націй, Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси, "можливо, технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України. 

У міністерстві закордонних справ України в свою чергу заявили, що в ООН відмежувалися від коментаря неназваного посадовця про нібито право росіян стріляти по Одеському порту, якщо обстрілювані цілі не задіяні в експорті зерна.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після обстрілу Росією порту Одеси ракетами "Калібр" вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засуджує атаку.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

ЄС та низка окремих країн-членів засудили атаку

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Теми: Росіязерно
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