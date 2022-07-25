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В Кремле считают, что ракетные удары по порту Одессы – не повод не вывозить зерно

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 14:27

В Кремле заявили, что ракетный удар по порту Одессы был направлен на военную инфраструктуру и никак не влияет на договоренности по вывозу зерна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никак не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов ответил на вопрос, "ставит ли под угрозу" этот удар выполнения договоренности по зерну.

Ранее The New York Times сообщила, что по словам одного из высших должностных лиц Организации объединенных наций, Россия своим ракетным ударом по порту Одессы "возможно технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины.

В министерстве иностранных дел Украины в свою очередь заявили, что в ООН отмежевались от комментария неназванного чиновника о якобы праве россиян стрелять по Одесскому порту, если обстреливаемые цели не задействованы в экспорте зерна.

Напомним, после обстрела Россией порта Одессы ракетами "Калибр" утром 23 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осуждает атаку.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

ЕС и ряд отдельных стран-членов осудили атаку.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Темы: Росcиязерно
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