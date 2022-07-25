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"Харьковские соглашения": двум экс-министрам объявлено подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 15:03
Лавринович и Грищенко. коллаж УП

За согласование "Харьковских соглашений" в пользу России правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: Речь идет об экс-министре иностранных дел Константине Грищенко и бывшем главе Минюста Александре Лавриновиче.

По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом (Янукович) и премьер-министром (Азаров), действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, Конституции и законодательству Украины, без фактического рассмотрения проекта соглашения и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.

В результате таких действий подозреваемых и других лиц в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины.

В ОГП уточняют, что заместитель генерального прокурора подписал сообщение о подозрении бывшему министру юстиции, а следователи ГБР по согласованию прокурора объявили подозрение бывшему министру иностранных дел.

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По оперативной информации, фигуранты находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

Расследование продолжается.

Что предшествовало: В 2021 году о подозрении по этому делу было сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову за совершение государственной измены. Они объявлены в розыск.

21 апреля 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев подписали межгосударственное соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского Флота России на территории Украины.

Темы: Харьковские соглашенияГБРОфис генпрокурора
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