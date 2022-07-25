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У Торецьку викрили мережу коригувальників російських ракет

Роман ПетренкоПонеділок, 25 липня 2022, 15:13

Поліцейські викрили в Торецьку на Донеччині мережу коригувальників російських авіаударів.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За даними поліції, вони – місцеві мешканці, адміністратори телеграм-чату.

Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ та місць влучення снарядів. Правоохоронці викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію для ворога за допомогою месенджера.

Встановлено, що 29-річна мешканка Торецька за гроші передавала інформацію про розташування військових ЗСУ.

 

Проте під вогнем опинялося й цивільне населення. Поліцейські зібрали докази, що зловмисниця причетна до ударів по школі, крамниці, житловим будинкам. Так, російською ракетою було повністю знищено оселю разом із трьома людьми. Серед загиблих – 17-річна випускниця.

В аналогічних діях викрито чоловіків 25 і 32 років.

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