В Торецке разоблачили сеть корректировщиков российских ракет

Полицейские разоблачили в Торецке на Донетчине сеть корректировщиков российских авиаударов.

Источник: Нацполиция

Подробности: По данным полиции, они – местные жители, администраторы телеграмм-чата.

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Женщина и двое мужчин передавали оккупантам координаты дислокации ВСУ и мест попадания снарядов. Правоохранители разоблачили всю цепь пособников оккупантов, которые собирали информацию для врага с помощью мессенджера.

Установлено, что 29-летняя жительница Торецка за деньги передавала информацию о расположении военных ВСУ.

Однако под огнем оказывалось и гражданское население. Полицейские собрали доказательства, что злоумышленница причастна к ударам по школе, магазинам, жилым домам. Так, российской ракетой было полностью уничтожено жилье вместе с тремя людьми. Среди погибших – 17-летняя выпускница.

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В аналогичных действиях разоблачены мужчины 25 и 32 лет.