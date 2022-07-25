США працюють над "планом Б" для експорту українського зерна після обстрілу Одеси

Сполучені Штати працюють з Україною над "планом Б" щодо вивезення експорту зерна з країни після нападу Росії на Одесу.

Про це розповіла CNN адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє "Європейська правда".

"План Б" включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, аби експорт міг швидше рухатися", - сказала Пауер.

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"Ми дотримуємося плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що ви не можете довіряти всьому, що говорить Владімір Путін", - додала вона.

Пауер висловила сподівання, що "зернова угода" збережеться, незважаючи на крок Росії "негайно відвернутися" від неї, розбомбивши порт. Забезпечення поставок зерна допоможе знизити ціни, додала Пауер.

У п’ятницю у Стамбулі було підписано "угоду" про експорт українського зерна через Чорне море після місяців напружених переговорів за посередництва Туреччини та ООН.

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Однак вже наступного дня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, де на складах зберігаються запаси зерна.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

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