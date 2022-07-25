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США работают над "планом Б" для экспорта украинского зерна после обстрела Одессы

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 15:18
Фото: Минагрополитики в Facebook

Соединенные Штаты работают с Украиной над "планом Б" по вывозу экспорта зерна из страны после нападения России на Одессу.

Об этом рассказала CNN администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает "Европейская правда".

"План Б" включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог быстрее двигаться", - сказала Пауэр.

"Мы придерживаемся плана на случай чрезвычайных ситуаций, потому что вы не можете доверять всему, что говорит Владимир Путин", - добавила она.

Пауэр выразила надежду, что "зерновое соглашение" сохранится, несмотря на шаг России "немедленно отвернуться" от него, разбомбив порт. Обеспечение поставок зерна поможет снизить цены, добавила Пауэр.

В пятницу в Стамбуле было подписано "соглашение" об экспорте украинского зерна через Черное море после месяцев напряженных переговоров при посредничестве Турции и ООН.

Однако уже на следующий день Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы, где на складах хранятся запасы зерна.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

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Темы: зерноСШАУкраинавойна
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