Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США работают над "планом Б" для экспорта украинского зерна после обстрела Одессы

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 15:18
США работают над планом Б для экспорта украинского зерна после обстрела Одессы
Фото: Минагрополитики в Facebook

Соединенные Штаты работают с Украиной над "планом Б" по вывозу экспорта зерна из страны после нападения России на Одессу.

Об этом рассказала CNN администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает "Европейская правда".

"План Б" включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог быстрее двигаться", - сказала Пауэр.

Реклама:

"Мы придерживаемся плана на случай чрезвычайных ситуаций, потому что вы не можете доверять всему, что говорит Владимир Путин", - добавила она.

Пауэр выразила надежду, что "зерновое соглашение" сохранится, несмотря на шаг России "немедленно отвернуться" от него, разбомбив порт. Обеспечение поставок зерна поможет снизить цены, добавила Пауэр.

В пятницу в Стамбуле было подписано "соглашение" об экспорте украинского зерна через Черное море после месяцев напряженных переговоров при посредничестве Турции и ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Однако уже на следующий день Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы, где на складах хранятся запасы зерна.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

Читайте также:  Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

Темы: зерноСШАУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
зерно
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: