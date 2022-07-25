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На Волині ППО збила два безпілотники, є жертви від уламків

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 25 липня 2022, 15:19
На Волині ППО збила два безпілотники, є жертви від уламків
Під уламками помер чоловік у Дубовому, фото з Telegram Волинь Головне

У Волинській області засобами протиповітряної оборони збили два безпілотники, але уламки призвели до загибелі однієї людини і поранення ще двох.

Джерело: голова Волинської ОВА (ОДА) Юрій Погуляйко і Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ

Пряма мова Погуляйка: "Сьогодні 25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. 

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Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні".

Деталі: Командування "Захід" Повітряних сил заявило, що в понеділок на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Два ворожих БПЛА було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок, повідомили в ПК "Захід".

УП, оновлено
Теми: Волинська областьвійна
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