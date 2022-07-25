На Волині ППО збила два безпілотники, є жертви від уламків

Під уламками помер чоловік у Дубовому, фото з Telegram Волинь Головне

У Волинській області засобами протиповітряної оборони збили два безпілотники, але уламки призвели до загибелі однієї людини і поранення ще двох.

Джерело: голова Волинської ОВА (ОДА) Юрій Погуляйко і Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ

Пряма мова Погуляйка: "Сьогодні 25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА.

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Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні".

Деталі: Командування "Захід" Повітряних сил заявило, що в понеділок на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.

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Два ворожих БПЛА було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок, повідомили в ПК "Захід".