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На Волыни ПВО сбила два беспилотника, есть жертвы от обломков

Елена Рощина, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 15:19
Под обломками умер мужчина в Дубовом, фото из Telegram Волинь Головне

В Волынской области средствами противовоздушной обороны сбили два беспилотника, но обломки привели к гибели одного человека и ранению еще двоих.

Источник: глава Волынской ОВА (ОДА) Юрий Погуляйко и Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ

Прямая речь Погуляйко: "Сегодня 25 июля на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА.

Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице".

Детали: Командование "Запад" Воздушных сил заявило, что в понедельник на северо-западном направлении были обнаружены два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и вели воздушную разведку объектов в Волынской области.

На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны.

Два вражеских БПЛА были уничтожены. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом, сообщили в ВК "Запад".

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Темы: Волынская областьвойна
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