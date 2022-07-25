Німеччина наростила темпи накопичення газу на зиму, але навряд чи вийде на планові обсяги

Німеччина повернула належні темпи накопичення природного газу, але навряд чи зможе вийти на планові об’єми запасів на 1 листопада.

Як повідомляє Reuters, про це повідомив керівник регуляторного органу Bundesnetzagentur Клаус Мюллер.

За його словами, станом на 23 липня загальні об’єми запасів становили 65,9% і поточна мета - вийти на 75% до 1 вересня.

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Минулого тижня Міністерство економіки, після того, як відновив роботу російський газопровід "Північний потік-1", підвищило планові цілі заповнення сховищ. Нові цілі складають 75% до осені, 85% - до 1 жовтня і 95% - до 1 листопада.

Мюллер зі свого боку зазначив, що не вірить у можливість досягти заповненості 90-95% до листопада, і з поточними обсягами роботи "Північного потоку-1" у кращому разі вдасться вийти на 80-85%.

У передбаченому урядом пакеті заходів для енергетичної безпеки - також дозвіл на використання бурого вугілля і певні правила та рекомендації для приватних споживачів.

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