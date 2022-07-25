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Німеччина наростила темпи накопичення газу на зиму, але навряд чи вийде на планові обсяги

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 15:51

Німеччина повернула належні темпи накопичення природного газу, але навряд чи зможе вийти на планові об’єми запасів на 1 листопада.

Як повідомляє Reuters, про це повідомив керівник регуляторного органу Bundesnetzagentur Клаус Мюллер. 

За його словами, станом на 23 липня загальні об’єми запасів становили 65,9% і поточна мета - вийти на 75% до 1 вересня. 

Минулого тижня Міністерство економіки, після того, як відновив роботу російський газопровід "Північний потік-1", підвищило планові цілі заповнення сховищ. Нові цілі складають 75% до осені, 85% - до 1 жовтня і 95% - до 1 листопада. 

Мюллер зі свого боку зазначив, що не вірить у можливість досягти заповненості 90-95% до листопада, і з поточними обсягами роботи "Північного потоку-1" у кращому разі вдасться вийти на 80-85%.

У передбаченому урядом пакеті заходів для енергетичної безпеки - також дозвіл на використання бурого вугілля і певні правила та рекомендації для приватних споживачів.

Європейська комісія запропонувала новий законодавчий інструмент і план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

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Теми: Німеччина
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