Германия нарастила темпы накопления газа на зиму, но вряд ли выйдет на плановые объемы

Германия вернула надлежащие темпы накопления природного газа, но вряд ли сможет выйти на плановые объемы запасов на 1 ноября.

Как сообщает Reuters, об этом сообщил руководитель регуляторного органа Bundesnetzagentur Клаус Мюллер.

По его словам, по состоянию на 23 июля общие объемы запасов составляли 65,9% и текущая цель – выйти на 75% к 1 сентября.

На прошлой неделе Министерство экономики, после возобновления работы российского газопровода "Северный поток-1", повысило плановые цели заполнения хранилищ. Новые цели составляют 75% к осени, 85% – к 1 октября и 95% – к 1 ноября.

Мюллер со своей стороны отметил, что не верит в возможность достичь заполненности 90-95% к ноябрю и с текущими объемами работы "Северного потока-1" в лучшем случае удастся выйти на 80-85%.

В предусмотренном правительством пакете мер по энергетической безопасности – также разрешение на использование бурого угля и определенные правила и рекомендации для частных потребителей.

Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.