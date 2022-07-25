Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия нарастила темпы накопления газа на зиму, но вряд ли выйдет на плановые объемы

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 15:51

Германия вернула надлежащие темпы накопления природного газа, но вряд ли сможет выйти на плановые объемы запасов на 1 ноября.

Как сообщает Reuters, об этом сообщил руководитель регуляторного органа Bundesnetzagentur Клаус Мюллер.

По его словам, по состоянию на 23 июля общие объемы запасов составляли 65,9% и текущая цель – выйти на 75% к 1 сентября.

Реклама:

На прошлой неделе Министерство экономики, после возобновления работы российского газопровода "Северный поток-1", повысило плановые цели заполнения хранилищ. Новые цели составляют 75% к осени, 85% – к 1 октября и 95% – к 1 ноября.

Мюллер со своей стороны отметил, что не верит в возможность достичь заполненности 90-95% к ноябрю и с текущими объемами работы "Северного потока-1" в лучшем случае удастся выйти на 80-85%.

В предусмотренном правительством пакете мер по энергетической безопасности – также разрешение на использование бурого угля и определенные правила и рекомендации для частных потребителей.

ВИДЕО ДНЯ

Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: