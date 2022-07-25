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Германия нарастила темпы накопления газа на зиму, но вряд ли выйдет на плановые объемы

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 15:51

Германия вернула надлежащие темпы накопления природного газа, но вряд ли сможет выйти на плановые объемы запасов на 1 ноября.

Как сообщает Reuters, об этом сообщил руководитель регуляторного органа Bundesnetzagentur Клаус Мюллер.

По его словам, по состоянию на 23 июля общие объемы запасов составляли 65,9% и текущая цель – выйти на 75% к 1 сентября.

На прошлой неделе Министерство экономики, после возобновления работы российского газопровода "Северный поток-1", повысило плановые цели заполнения хранилищ. Новые цели составляют 75% к осени, 85% – к 1 октября и 95% – к 1 ноября.

Мюллер со своей стороны отметил, что не верит в возможность достичь заполненности 90-95% к ноябрю и с текущими объемами работы "Северного потока-1" в лучшем случае удастся выйти на 80-85%.

В предусмотренном правительством пакете мер по энергетической безопасности – также разрешение на использование бурого угля и определенные правила и рекомендации для частных потребителей.

Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

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Темы: Германия
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