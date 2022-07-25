В Харькове построят автобусные остановки-укрытия

Горсовет Харькова пообещал в августе монтировать безопасные остановки общественного транспорта, которые будут защищать людей от российских снарядов.

Источник: мер міста Ігор Терехов

Прямая речь Терехова: "Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев.

Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например.

И они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков".

Почему это важно: Харьков практически каждый день находится под обстрелами. Из-за близости к России и линии фронта иногда проходит мало времени между включением тревоги и "прилетами", а бывает, что и снаряды попадают раньше, чем включаются предупреждения.