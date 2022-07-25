У Мелітополі лишається 50-60 тисяч людей, з них колаборантів 5% - Федоров

За підрахунками міської влади, на території окупованого Мелітополя Запорізької області залишилося 50-60 тисяч громадян, при цьому частка колаборантів складає менш ніж 5%.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Звичайно, що є якась частка колаборантів, але вона складає менш ніж 5%. Здебільшого ж в місті залишилися ті люди, у яких немає родичів в інших областях України чи закордоном, до яких можна було б поїхати. Залишилися ті, в кого є лежачі батьки, родичі, яким треба допомагати і яких не можна залишити самих".

Деталі: Мер зазначив, що близько 80% мешканців міста залишилися без роботи, без засобів існування, і живуть на заощадження.

"Економіки в Мелітополі зараз немає. Працюють лише заводи харчової промисловості – хлібзаводи, молокозаводи. Це ті, хто годують людей. Але і в них 1 серпня настає "час Ч": ворог каже, що хто не зареєструється і не оформить свою діяльність за їхніми правилами, то має припинити свою роботу, інакше в нього заберуть усе майно", - розповів Федоров.

Він також повідомив, що в місті останні 2 тижні немає газопостачання через пошкодження газогону внаслідок бойових дій. Також півтора тижні тому ворог захопив усі міські підрозділи електромереж, майже всі співробітники відмовилися співпрацювати.

"Якщо зараз трапиться якась аварія, електрики в місті не буде. А не буде електрики, значить не буде води і це буде колапс", - прогнозує він.

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Федоров розповів, що в місті зараз не проходять проукраїнські мітинги, оскільки багато їхніх організаторів окупанти взяли в полон. Однак рівень колаборації з окупантами в місті низький.

"Жоден заступник мера, жоден начальник управління, жоден начальник департаменту не пішли на співпрацю. Лише один директор комунального підприємства погодився співпрацювати. Наші лікарі – жоден не погодився йти на роботу до військового госпіталю ворога. Вчителі – з 2 800 співробітників освіти лише до 300 погодилися співпрацювати, але здебільшого це технічні спеціалісти", - розповів мер.

В полоні росіян, за попередніми даними, перебуває більш ніж 50 мешканців Мелітополя, зазначив Федоров. За всі 5 місяців повномасштабної війни в полоні побувало більш ніж 500 людей.

Мер розповів, що виїхати з окупованого міста наразі можливість є. "Черга на виїзд у Василівці, на лінії бойових дій, більш ніж тисяча людей. Люди там ночують дві-три ночі, потім виїжджають", - сказав він.

Федоров також зазначив, що не знає конкретних прикладів, коли мелітопольців проти їх волі відправили до Росії.

"Але є приклади людей, які намагалися самостійно виїхати через тимчасово окупований Крим, потім до країн ЄС, але росіяни їх затримують, засуджують і садять у в'язницю на 5 років. Такі випадки і факти є. Випадків же примусової депортації до Росії поки немає", - розповів мер.

Довідка: З 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами.

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