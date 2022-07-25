В Мелитополе остается 50-60 тысяч человек, из них коллаборантов 5% - Федоров

По подсчетам городских властей, на территории оккупированного Мелитополя Запорожской области осталось 50-60 тысяч граждан, при этом доля коллаборантов составляет менее 5%.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Конечно, есть какая-то доля коллаборантов, но она составляет менее 5%. В основном в городе остались те люди, у которых нет родственников в других областях Украины или за границей, к которым можно было бы поехать. Остались те, у кого есть лежачие родители, родственники, которым нужно помогать и которых нельзя оставить одних".

Детали: Мэр отметил, что около 80% жителей города остались без работы, без средств к существованию, и живут на сбережения.

"Экономики в Мелитополе сейчас нет. Работают только заводы пищевой промышленности – хлебозаводы, молокозаводы. Это те, кто кормит людей. Но и у них 1 августа наступает "час Ч": враг говорит, что кто не зарегистрируется и не оформит свою деятельность по их правилам, должен прекратить свою работу, иначе у него заберут все имущество", - рассказал Федоров.

Он также сообщил, что в городе последние 2 недели нет газоснабжения из-за повреждения газопровода в результате боевых действий. Также полторы недели назад враг захватил все городские подразделения электросетей, почти все сотрудники отказались сотрудничать.

"Если сейчас случится какая-нибудь авария, электричества в городе не будет. А не будет электричества, значит, не будет воды и это будет коллапс", - прогнозирует он.

ВИДЕО ДНЯ

Федоров рассказал, что в городе сейчас не проходят проукраинские митинги, поскольку многих их организаторы оккупанты взяли в плен. Однако уровень коллаборации с оккупантами в городе низкий.

"Ни один заместитель мэра, ни один начальник управления, ни один начальник департамента не пошли на сотрудничество. Лишь один директор коммунального предприятия согласился сотрудничать. Наши врачи – ни один не согласился идти на работу в военный госпиталь врага. Учителя – из 2 800 сотрудников образования только до 300 согласились сотрудничать, но в большинстве своем это технические специалисты", - рассказал мэр.

В плену россиян, по предварительным данным, находится более 50 жителей Мелитополя, отметил Федоров. За все 5 месяцев полномасштабной войны в плену побывало более 500 человек.

Мэр рассказал, что выехать из оккупированного города возможность есть. "Очередь на выезд в Васильевке, на линии боевых действий, более тысячи человек. Люди там ночуют две-три ночи, потом уезжают", – сказал он.

Федоров также отметил, что не знает конкретных примеров, когда мелитопольцев против их воли отправили в Россию.

"Но есть примеры людей, которые пытались самостоятельно выехать через временно оккупированный Крым, затем в страны ЕС, но россияне их задерживают, осуждают и сажают в тюрьму на 5 лет. Такие случаи и факты есть. Случаев же принудительной депортации в Россию пока нет", – рассказал мэр.

Справка: С 26 февраля Мелитополь временно оккупирован российскими войсками.

Читайте также: "Люди просто хотят жить": о реалиях оккупированного Мелитополя глазами выпускницы