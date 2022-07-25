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"Війна іншого покоління. Бігаєш, ховаєшся від артилерії": СБУ допитала ветерана бойових дій РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 липня 2022, 17:15

Російський найманець, який потрапив в Україну, щоб "заробити грошей", зізнався, що не очікував потрапити у повномасштабні воєнні дії.

Джерело: відеодопит, оприлюднений пресслужбою СБУ

Деталі: Захоплений у полон "ветеран бойових дій" розповів про свою участь у так званій "контртерористичій операції РФ" у Дагестані, і визнав, що бої на сході України – зовсім інша справа.

Окупант зізнається, що більшість його "колег" орієнтувалися на попередні російські "спецоперації" та їхали в Україну, щоб підзаробити грошей. Натомість потрапили на повномасштабну війну.

Дослівно окупант: "Коли потрапили до Попасної, як далі поїхали, – оф*гіли… Війна, скажімо, іншого покоління... Тобто, артилерія працює, а автомат в автомат – такого немає. Я встиг за 2 тижні служби помітити: здебільшого – бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих".

Дослівно СБУ: "Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому".

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Теми: СБУвійна
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