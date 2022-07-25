Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Війна іншого покоління. Бігаєш, ховаєшся від артилерії": СБУ допитала ветерана бойових дій РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 липня 2022, 17:15
Війна іншого покоління. Бігаєш, ховаєшся від артилерії: СБУ допитала ветерана бойових дій РФ

Російський найманець, який потрапив в Україну, щоб "заробити грошей", зізнався, що не очікував потрапити у повномасштабні воєнні дії.

Джерело: відеодопит, оприлюднений пресслужбою СБУ

Деталі: Захоплений у полон "ветеран бойових дій" розповів про свою участь у так званій "контртерористичій операції РФ" у Дагестані, і визнав, що бої на сході України – зовсім інша справа.

Реклама:

Окупант зізнається, що більшість його "колег" орієнтувалися на попередні російські "спецоперації" та їхали в Україну, щоб підзаробити грошей. Натомість потрапили на повномасштабну війну.

Дослівно окупант: "Коли потрапили до Попасної, як далі поїхали, – оф*гіли… Війна, скажімо, іншого покоління... Тобто, артилерія працює, а автомат в автомат – такого немає. Я встиг за 2 тижні служби помітити: здебільшого – бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих".

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно СБУ: "Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому".

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: