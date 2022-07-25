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"Война другого поколения. Бегаешь, прячешься от артиллерии": допрошен ветеран боевых действий РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 17:15
Война другого поколения. Бегаешь, прячешься от артиллерии: допрошен ветеран боевых действий РФ

Российский наемник, попавший в Украину, чтобы "заработать денег", признался, что не ожидал попасть в полномасштабные военные действия.

Источник: видеодопрос, обнародованный пресс-службой СБУ

Детали: Захваченный в плен "ветеран боевых действий" рассказал о своем участии в так называемой "контртеррористической операции РФ" в Дагестане и признал, что бои на востоке Украины – совсем другое дело.

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Оккупант признается, что большинство его "коллег" ориентировались на предыдущие российские "спецоперации" и ехали в Украину, чтобы подзаработать денег. Вместо этого попали на полномасштабную войну.

Дословно оккупант: "Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных".

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Дословно СБУ: "Тем захватчикам, кто оказался не на той войне, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по ней, можно сдаться в плен, сохранить свою жизнь и, наконец, вернуться домой".

Темы: СБУвойна
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