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ЄС виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 17:16
ЄС виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову
picture alliance via Getty Images

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у понеділок виділив Україні 1,59 мільярда євро фінансової допомоги для відновлення найважливішої пошкодженої інфраструктури та важливих проєктів, спрямовані на задоволення нагальних потреб українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Європейської комісії.

Кошти виділені в межах програми термінового реагування Європейського інвестиційного банку EIB Ukraine Solidarity. Це вже другий пакет допомоги в межах програми: перший, у розмірі 668 мільйонів євро, був повністю виплачений протягом місяця після початку війни.

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З 1,59 мільярда євро, передбачених другим пакетом фінансової допомоги, 1,05 мільярда будуть надані Україні негайно – вони будуть спрямовані передовсім на ремонт пошкодженої інфраструктури й невідкладні заходи в енергетиці.

Решта 540 мільйонів євро будуть скеровані на відновлення проєктів ЄІБ в Україні, де це можливо, в галузях енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення. Точний час виділення цих коштів залежатиме від стану просування основних проєктів.

"Другий пакет допомоги в межах заходів солідарності ЄІБ в Україні допоможе відновити роботу основних послуг і запустити найважливішу інфраструктуру, посилити стійкість країни та зберегти економічну стабільність", – наголошують в Єврокомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Теми: ЄСгрошібудівництво
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