Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС выделил Украине почти 1,6 млрд евро на восстановление

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 17:16
ЕС выделил Украине почти 1,6 млрд евро на восстановление
picture alliance via Getty Images

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в понедельник выделил Украине 1,59 миллиарда евро финансовой помощи для восстановления важнейшей поврежденной инфраструктуры и важных проектов, направленных на удовлетворение неотложных потребностей украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Денежные средства выделены в рамках программы срочного реагирования Европейского инвестиционного банка EIB Ukraine Solidarity. Это уже второй пакет помощи в рамках программы: первый в размере 668 миллионов евро был полностью выплачен в течение месяца после начала войны.

Реклама:

Из 1,59 миллиарда евро, предусмотренных вторым пакетом финансовой помощи, 1,05 миллиарда будут предоставлены Украине немедленно – они будут направлены, прежде всего, на ремонт поврежденной инфраструктуры и неотложные меры в энергетике.

Остальные 540 миллионов евро будут направлены на восстановление проектов ЕИБ в Украине, где это возможно в отраслях энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования и инфраструктуры, а также программ реконструкции и восстановления. Точное время выделения этих средств будет зависеть от состояния продвижения главных проектов.

"Второй пакет помощи в рамках мер солидарности ЕИБ в Украине поможет возобновить работу основных услуг и запустить важнейшую инфраструктуру, усилить устойчивость страны и сохранить экономическую стабильность", - подчеркивают Еврокомиссию.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Темы: ЕСденьгистроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: