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Вантажівка окупантів переїхала легковик, троє загиблих – мер Мелітополя

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 липня 2022, 18:06
Вантажівка окупантів переїхала легковик, троє загиблих – мер Мелітополя
Військовий КАМАЗ, ілюстративне фото militaryarms.ru

У понеділок між окупованими Мелітополем та Бердянськом Запорізької області внаслідок наїзду російської військової вантажівки на легковик загинуло троє людей, включно з дитиною.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми.

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Двоє дорослих та дитина загинули на місці".

Теми: МелітопольЗапорізька областьДТПокупація
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