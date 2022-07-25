Вантажівка окупантів переїхала легковик, троє загиблих – мер Мелітополя
Понеділок, 25 липня 2022, 18:06
У понеділок між окупованими Мелітополем та Бердянськом Запорізької області внаслідок наїзду російської військової вантажівки на легковик загинуло троє людей, включно з дитиною.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми.
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Двоє дорослих та дитина загинули на місці".