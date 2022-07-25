Вантажівка окупантів переїхала легковик, троє загиблих – мер Мелітополя

У понеділок між окупованими Мелітополем та Бердянськом Запорізької області внаслідок наїзду російської військової вантажівки на легковик загинуло троє людей, включно з дитиною.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми.

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Двоє дорослих та дитина загинули на місці".