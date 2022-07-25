Грузовик оккупантов переехал легковушку, трое погибших – мэр Мелитополя
Понедельник, 25 июля 2022, 18:06
В понедельник между Мелитополем и Бердянском Запорожской области в результате наезда российского военного грузовика на легковушку погибли три человека, включая ребенка.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми.
Двое взрослых и ребенок погибли на месте".
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