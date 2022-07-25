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Грузовик оккупантов переехал легковушку, трое погибших – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 июля 2022, 18:06
Военный КАМАЗ, иллюстративное фото militaryarms.ru

В понедельник между Мелитополем и Бердянском Запорожской области в результате наезда российского военного грузовика на легковушку погибли три человека, включая ребенка.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми.

Двое взрослых и ребенок погибли на месте".

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Темы: МелитопольЗапорожская областьДТПоккупация
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