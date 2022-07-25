Грузовик оккупантов переехал легковушку, трое погибших – мэр Мелитополя

В понедельник между Мелитополем и Бердянском Запорожской области в результате наезда российского военного грузовика на легковушку погибли три человека, включая ребенка.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми.

Двое взрослых и ребенок погибли на месте".