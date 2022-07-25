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Справа про вбивство адвоката Грабовського: обвинувачені отримали довічне і 15 років ув’язнення

"Українська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 18:18
Фото: пресслужба НААУ

Шевченківський райсуд Києва виніс вирок двом обвинуваченим у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського, який захищав полонених російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Джерело: пресслсжуба Національної асоціації адвокатів України з посиланням на голову ВКДКА Сергія Вилкова, який був адвокатом потерпілої у цій справі Ольги Грабовської

Дослівно: "Шевченківський районний суд м. Києва постановив обвинувальний вирок у справі про вбивство Юрія Грабовського – відомого адвоката, заступника голови ВКДКА. Вирок був проголошений 25 липня в судовому засіданні, проголошення тексту тривало 5 годин".

Деталі: Один з обвинувачених отримав довічне ув’язнення, другий – 15 років вязниці.

Що було раніше: Адвокат Юрій Грабовський зник, був викрадений та жорстоко вбитий у березні 2016 року. Він захищав у суді взятих в полон військових РФ Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, яких згодом обміняли.

Тіло адвоката було знайдене у покинутому колгоспному саду поблизу Жашкова Черкаської області. Було встановлено, що адвоката не лише били, але й стріляли в нього.

У справі було затримано двох чоловіків. Вбивство начебто не було пов’язано с професійною діяльністю адвоката, стверджувалось, що Грабовського позбавили життя з метою пограбування.

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