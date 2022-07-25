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Дело об убийстве адвоката Грабовского: обвиняемые получили пожизненное и 15 лет заключения

"Украинская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 18:18
Фото: пресс-служба НААУ

Шевченковский райсуд Киева вынес приговор двум обвиняемым по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, защищавшего пленных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Источник: пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины со ссылкой на главу ВКДКА Сергея Вилкова, который был адвокатом потерпевшей по этому делу Ольги Грабовской

Дословно: "Шевченковский районный суд г. Киева вынес обвинительный приговор по делу об убийстве Юрия Грабовского – известного адвоката, заместителя председателя ВКДКА. Приговор был оглашен 25 июля в судебном заседании, оглашение текста длилось 5 часов".

Детали: Один из обвиняемых получил пожизненное заключение, второй –15 лет тюрьмы.

Что предшествовало: Адвокат Юрий Грабовский исчез, был похищен и жестоко убит в марте 2016 года. Он защищал в суде взятых в плен военных РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых впоследствии обменяли.

Тело адвоката было найдено в заброшенном колхозном саду вблизи Жашкова Черкасской области. Было установлено, что адвоката не только избивали, но и стреляли в него.

По делу были задержаны два человека. Убийство якобы не было связано с профессиональной деятельностью адвоката, утверждалось, что Грабовского лишили жизни с целью ограбления.

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Темы: судУкраина
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