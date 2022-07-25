Президент Гватемали зустрівся з Зеленським і підписав безвіз

Президент Гватемали та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві, ОП

Володимир Зеленський та президент Гватемали Алехандро Джамматтеї провели зустріч у Києві та підписали угоду про скасування візових вимог між країнами.

Джерело: президент України у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Радий вітати в Києві президента Гватемали Алехандро Джамматтеі! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років".

Деталі: Під час візиту підписано угоду про взаємне скасування візових вимог. За словами Зеленського, Україна та Гватемала започаткували торговельно-економічний діалог для втілення проєктів без посередників.