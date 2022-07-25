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Президент Гватемали зустрівся з Зеленським і підписав безвіз

"Українська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 18:48
Президент Гватемали зустрівся з Зеленським і підписав безвіз
Президент Гватемали та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві, ОП

Володимир Зеленський та президент Гватемали Алехандро Джамматтеї провели зустріч у Києві та підписали угоду про скасування візових вимог між країнами.

Джерело: президент України у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Радий вітати в Києві президента Гватемали Алехандро Джамматтеі! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років".

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Деталі: Під час візиту підписано угоду про взаємне скасування візових вимог. За словами Зеленського, Україна та Гватемала започаткували торговельно-економічний діалог для втілення проєктів без посередників.

Теми: міжнародні відносинибезвізпрезидентЗеленський
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