Президент Гватемали зустрівся з Зеленським і підписав безвіз
Понеділок, 25 липня 2022, 18:48
Володимир Зеленський та президент Гватемали Алехандро Джамматтеї провели зустріч у Києві та підписали угоду про скасування візових вимог між країнами.
Джерело: президент України у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Радий вітати в Києві президента Гватемали Алехандро Джамматтеі! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років".
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Деталі: Під час візиту підписано угоду про взаємне скасування візових вимог. За словами Зеленського, Україна та Гватемала започаткували торговельно-економічний діалог для втілення проєктів без посередників.