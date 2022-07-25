Президент Гватемалы встретился с Зеленским и подписал безвиз
Понедельник, 25 июля 2022, 18:48
Владимир Зеленский и президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи провели встречу в Киеве и подписали соглашение об отмене визовых требований между странами.
Источник: президент Украины в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Рад приветствовать в Киеве президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи! Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину не только с 24 февраля, но и за последние 12 лет".
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Детали: Во время визита подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований. По словам Зеленского, Украина и Гватемала положили начало торгово-экономическому диалогу для воплощения проектов без посредников.