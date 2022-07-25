Словаччина розгляне можливість надання Україні 11 винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у понеділок заявив, що країна розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На пресконференції в Братиславі з главою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом Надь сказав, що з кінця серпня словацькі військово-повітряні сили припинять експлуатацію МіГ-29, і після чого Чехія та Польща візьме на себе захист повітряного простору Словаччини.

Реклама:

"Одразу після того, як ми приземлимо МіГ-29, а чехи й поляки візьмуть на себе контроль за повітряним простором (Словаччини), ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29", – зазначив міністр оборони Словаччини.

Він підкреслив, що Братислава не може просто віддати літаки без заміни або грошей – один МіГ-29 коштує приблизно 35 мільйонів євро.

"Ми відкриті до обговорення того, щоб пожертвувати ці МіГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не ухвалене", – додав Надь.

ВІДЕО ДНЯ

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

Крім того, на днях координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.