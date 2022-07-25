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Словаччина розгляне можливість надання Україні 11 винищувачів МіГ-29

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 19:16
МіГ-29, фото Getty Images

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у понеділок заявив, що країна розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На пресконференції в Братиславі з главою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом Надь сказав, що з кінця серпня словацькі військово-повітряні сили припинять експлуатацію МіГ-29, і після чого Чехія та Польща візьме на себе захист повітряного простору Словаччини.

"Одразу після того, як ми приземлимо МіГ-29, а чехи й поляки візьмуть на себе контроль за повітряним простором (Словаччини), ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29", – зазначив міністр оборони Словаччини.

Він підкреслив, що Братислава не може просто віддати літаки без заміни або грошей – один МіГ-29 коштує приблизно 35 мільйонів євро.

"Ми відкриті до обговорення того, щоб пожертвувати ці МіГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не ухвалене", – додав Надь.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

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Крім того, на днях координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.

Теми: Словаччина
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