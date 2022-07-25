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Словакия рассмотрит возможность предоставления Украине 11 истребителей МиГ-29

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 19:16
МиГ-29, фото Getty Images

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в понедельник заявил, что страна рассмотрит возможность передачи Украине одиннадцати истребителей МиГ-29 после того, как словацкие воздушные силы перестанут их эксплуатировать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На пресс-конференции в Братиславе с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом Надь сказал, что с конца августа словацкие военно-воздушные силы прекратят эксплуатацию МиГ-29, и после чего Чехия и Польша возьмет на себя защиту воздушного пространства Словакии.

"Сразу после того, как мы приземлим МиГ-29, а чехи и поляки возьмут на себя контроль за воздушным пространством (Словакии), мы сможем обсудить будущее МиГ-29", – отметил министр обороны Словакии.

Он подчеркнул, что Братислава не может просто отдать самолеты без замены или денег – один МиГ-29 стоит примерно 35 миллионов евро.

"Мы открыты для обсуждения того, чтобы пожертвовать эти МиГ-29 Украине, но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки, поэтому решение еще не принято", – добавил Надь.

Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

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Кроме того, на днях координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей.

Темы: Словакия
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