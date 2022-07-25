Словакия рассмотрит возможность предоставления Украине 11 истребителей МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в понедельник заявил, что страна рассмотрит возможность передачи Украине одиннадцати истребителей МиГ-29 после того, как словацкие воздушные силы перестанут их эксплуатировать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На пресс-конференции в Братиславе с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом Надь сказал, что с конца августа словацкие военно-воздушные силы прекратят эксплуатацию МиГ-29, и после чего Чехия и Польша возьмет на себя защиту воздушного пространства Словакии.

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"Сразу после того, как мы приземлим МиГ-29, а чехи и поляки возьмут на себя контроль за воздушным пространством (Словакии), мы сможем обсудить будущее МиГ-29", – отметил министр обороны Словакии.

Он подчеркнул, что Братислава не может просто отдать самолеты без замены или денег – один МиГ-29 стоит примерно 35 миллионов евро.

"Мы открыты для обсуждения того, чтобы пожертвовать эти МиГ-29 Украине, но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки, поэтому решение еще не принято", – добавил Надь.

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Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

Кроме того, на днях координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей.