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Зеленський: Україна розпочинає експорт зерна, але контроль безпеки – за партнерами

"Українська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 19:25
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна зробила все від неї залежне для початку експорту зерна, але контроль за дотримання виконання домовленостей, зокрема, Росією, повинні здійснювати Туреччина та ООН.

Джерело: Володимир Зеленський на прессконференції з президентом Гватемали Алехандро Джамматеї

Пряма мова Зеленського: "Ми, я вважаю, обов’язково почнемо експорт щоб ще раз довести всьому світи, що не Україна блокує експорт… А щодо безпеки - нехай партнери дивляться".  

Деталі: Зеленський нагадав, що порушником домовленостей одразу стала Росія, військові якої вдарили по Одеському порту вже після підписання документів у Стамбулі. Зі сторони України все готово для початку експорту.

Пряма мова Зеленського: "Ми все зробили, підготували. З нашого боку коридор є. В наших водах контролює все Україна. Перевірки в наших водах буде робити тільки Україна… А далі вже питання Організації об’єднаних націй, і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Російську Федерацію, яка показала, що може бити ракетами навіть після домовленостей".

Що передувало:

  • У Стамбулі у пʼятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.
  • Вже на наступний день, 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
  • Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.
  • Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів. Три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції – такою є оцінка Міністерства інфраструктури.

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Теми: зерноУкраїнаЗеленський
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