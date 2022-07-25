Зеленський: Україна розпочинає експорт зерна, але контроль безпеки – за партнерами

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна зробила все від неї залежне для початку експорту зерна, але контроль за дотримання виконання домовленостей, зокрема, Росією, повинні здійснювати Туреччина та ООН.

Джерело: Володимир Зеленський на прессконференції з президентом Гватемали Алехандро Джамматеї

Пряма мова Зеленського: "Ми, я вважаю, обов’язково почнемо експорт щоб ще раз довести всьому світи, що не Україна блокує експорт… А щодо безпеки - нехай партнери дивляться".

Деталі: Зеленський нагадав, що порушником домовленостей одразу стала Росія, військові якої вдарили по Одеському порту вже після підписання документів у Стамбулі. Зі сторони України все готово для початку експорту.

Пряма мова Зеленського: "Ми все зробили, підготували. З нашого боку коридор є. В наших водах контролює все Україна. Перевірки в наших водах буде робити тільки Україна… А далі вже питання Організації об’єднаних націй, і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Російську Федерацію, яка показала, що може бити ракетами навіть після домовленостей".

Що передувало:

У Стамбулі у пʼятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Вже на наступний день, 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів. Три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції – такою є оцінка Міністерства інфраструктури.