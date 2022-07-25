Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Украина начинает экспорт зерна, но контроль безопасности – за партнерами

"Украинская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 19:25
Зеленский: Украина начинает экспорт зерна, но контроль безопасности – за партнерами
Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина сделала все от нее зависящее для начала экспорта зерна, но контроль за соблюдением выполнения договоренностей, в частности, Россией, должны осуществлять Турция и ООН.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Гватемалы Алехандро Джамматеи

Прямая речь Зеленского: "Мы, я считаю, обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что не Украина блокирует экспорт… А по безопасности - пусть партнеры смотрят".

Реклама:

Зеленский напомнил, что нарушителем договоренностей сразу стала Россия, военные которой ударили по Одесскому порту уже после подписания документов в Стамбуле. Со стороны Украины все готово к началу экспорта.

Прямая речь Зеленского: "Мы все сделали, подготовили. С нашей стороны коридор есть. В наших водах контролирует все Украина. Проверки в наших водах будет делать только Украина… А дальше уже вопрос Организации объединенных наций и Турции, насколько они могут контролировать Российскую Федерацию, которая показала, что может бить ракетами даже после договоренностей".

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
  • Уже на следующий день, 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
  • Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов. Три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции – такова оценка Министерства инфраструктуры.

Темы: зерноУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
зерно
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: