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Зеленский: Украина начинает экспорт зерна, но контроль безопасности – за партнерами

"Украинская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 19:25
Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина сделала все от нее зависящее для начала экспорта зерна, но контроль за соблюдением выполнения договоренностей, в частности, Россией, должны осуществлять Турция и ООН.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Гватемалы Алехандро Джамматеи

Прямая речь Зеленского: "Мы, я считаю, обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что не Украина блокирует экспорт… А по безопасности - пусть партнеры смотрят".

Зеленский напомнил, что нарушителем договоренностей сразу стала Россия, военные которой ударили по Одесскому порту уже после подписания документов в Стамбуле. Со стороны Украины все готово к началу экспорта.

Прямая речь Зеленского: "Мы все сделали, подготовили. С нашей стороны коридор есть. В наших водах контролирует все Украина. Проверки в наших водах будет делать только Украина… А дальше уже вопрос Организации объединенных наций и Турции, насколько они могут контролировать Российскую Федерацию, которая показала, что может бить ракетами даже после договоренностей".

Что предшествовало

  • В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
  • Уже на следующий день, 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
  • Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов. Три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции – такова оценка Министерства инфраструктуры.

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Темы: зерноУкраинаЗеленский
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