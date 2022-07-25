Зеленский: Украина начинает экспорт зерна, но контроль безопасности – за партнерами

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина сделала все от нее зависящее для начала экспорта зерна, но контроль за соблюдением выполнения договоренностей, в частности, Россией, должны осуществлять Турция и ООН.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Гватемалы Алехандро Джамматеи

Прямая речь Зеленского: "Мы, я считаю, обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что не Украина блокирует экспорт… А по безопасности - пусть партнеры смотрят".

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Зеленский напомнил, что нарушителем договоренностей сразу стала Россия, военные которой ударили по Одесскому порту уже после подписания документов в Стамбуле. Со стороны Украины все готово к началу экспорта.

Прямая речь Зеленского: "Мы все сделали, подготовили. С нашей стороны коридор есть. В наших водах контролирует все Украина. Проверки в наших водах будет делать только Украина… А дальше уже вопрос Организации объединенных наций и Турции, насколько они могут контролировать Российскую Федерацию, которая показала, что может бить ракетами даже после договоренностей".

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