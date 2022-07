США дарують Україні близько пів мільйона доз вакцини від Covid-19

Сполучені Штати подарують Україні близько пів мільйона доз вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Держдеп США 25 липня.

"Сьогодні США передали Україні близько 500 000 доз вакцини від COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з COVID-19", - йдеться у короткій заяві у Twitter Держдепу.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G