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США дарують Україні близько пів мільйона доз вакцини від Covid-19

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 20:57
США дарують Україні близько пів мільйона доз вакцини від Covid-19
скріншот

Сполучені Штати подарують Україні близько пів мільйона доз вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Держдеп США 25 липня. 

"Сьогодні США передали Україні близько 500 000 доз вакцини від COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з COVID-19", - йдеться у короткій заяві у Twitter Держдепу.

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Детальнішої інформації на ресурсах Держдепу і посольства США в Україні наразі не повідомляють.

ВІДЕО ДНЯ

У січні США передали Україні майже 1 мільйон доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer.

Минулого тижня українські органи охорони здоров'я повідомили про суттєве зростання кількості випадків захворювання на коронавірус.

Теми: Covid-2019СШАУкраїнавакцинація
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