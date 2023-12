США дарят Украине около полумиллиона доз вакцины от Covid-19

Соединенные Штаты подарят Украине около полумиллиона доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил Госдеп США 25 июля.

"Сегодня США передали Украине около 500 000 доз вакцины от COVID-19. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - говорится в кратком заявлении в Twitter Госдепа.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G