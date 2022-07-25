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Зеленський закликав ЄС бити у відповідь на шантаж і терор Росії

"Українська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 22:07
Зеленський закликав ЄС бити у відповідь на шантаж і терор Росії
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Євросоюз повинен у відповідь на кризи, які створює Росія на ринках та у міжнародних відносинах, відповідати посиленням санкцій та остаточним розривом торгівельних відносин.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова Зеленського: "Кризи, створені Росією, б’ють по всьому світі і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах".

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Деталі: Президент, зокрема, нагадав про російські газові погрози. Так, навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку" Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам відповідно до контрактів.

За його словами, Росія застосовує різні форми терору – їй байдуже, від чого страждатимуть люди, голоду, зимових холодів чи окупації.

Пряма мова Зеленського: "І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску для Росії".

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Деталі: Зеленський переконаний, що 8 пакет санкцій щодо Росії повинен стати ще біль вагомими і значним, ніж нещодавно затверджений 7.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяУкраїна
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