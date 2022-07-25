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Зеленский призвал ЕС бить в ответ на шантаж и террор России

"Украинская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 22:07
Зеленский призвал ЕС бить в ответ на шантаж и террор России
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский убежден, что Евросоюз должен в ответ на кризисі, которые создает Россия на рынках и в международных отношениях, отвечать усилением санкций и окончательным разрывом торговых отношений.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь Зеленского: "Кризис, созданный Россией, бьет по всему миру и никому не удастся остаться в стороне, когда Россия провоцирует хаос на рынке продовольствия, на энергетических рынках или просто в международных отношениях".

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Детали: Президент, в частности, напомнил о российских газовых угрозах. Так, даже несмотря на уступку по турбине для "Северного потока" Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам в соответствии с контрактами.

По его словам, Россия применяет разные формы террора – ей безразлично, от чего будут страдать люди, голода, зимних холодов или оккупация.

Прямая речь Зеленского: "И поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого экспорта, который еще остается. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления для России".

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Детали: Зеленский убежден, что 8 пакет санкций в отношении России должен стать еще более весомым и значительным, чем недавно утвержденный 7.

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияУкраина
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