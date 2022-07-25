Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган про обстріл Росією порту Одеси: "Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось"

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 22:37
Фото: пресслужба Мінінфраструктури

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив, що після обстрілу російськими військами порту в Одесі й далі очікує від усіх учасників "зернової угоди" дотримання своїх зобов’язань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ердоган заявив в інтерв’ю турецькому телеканалу TRT.

"Ми бачимо, наскільки делікатним все ще є процес у зв’язку з атакою на порт Одеси в суботу. Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось. Очікуємо, що кожен буде виконувати свою частину угоди. Її провал обернеться проти нас усіх", – вважає президент Туреччини.

Ердоган нагадав, що пріоритетом Анкари із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був "справедливий і сталий мир після досягнення режиму припинення вогню", і висловив сподівання, що цього вдасться досягти.

Нагадаємо, після обстрілу Росією порту Одеси ракетами "Калібр" вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засуджує атаку.

осол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Також засудили атаку ЄС та низка окремих країн-членів.

Натомість у Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Читайте також: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ.

Теми: ЕрдоганРосіяУкраїназерно
Головне сьогодні

Україна повернула ще 25 тіл загиблих захисників

документ Корбан повідомив, що вийшов із транзитної зони – проривати кордон не буде

Росіяни завозять піарників і шукають масовку під "референдум" у Запорізькій області

ЄС вважає політично мотивованим останнє скорочення поставок газу Росією

На Запоріжжі та Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ – ISW

Південь: ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії

Усі новини...
Ердоган
У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані
Путін у Тегерані зустрінеться з Ердоганом
Ердоган поговорив про "зерновий коридор" із Зеленським
Останні новини
12:26
Координаційний центр, який моніторитиме "зернові коридори", розпочав роботу
12:23
Глава МЗС Німеччини: ЄС не вдасться розділити нестачею газу
12:18
документиСБУ показала, як загарбники мобілізують сили для "референдумів" на окупованих територіях
12:02
Очільниця Фонду держмайна подала у відставку
11:54
З ненавистю до української книги: окупанти на Харківщині знищують дитячу літературу
11:46
У Бундестазі звинуватили Польщу в завищених очікуваннях щодо поставок танків
11:31
Україна повернула ще 25 тіл загиблих захисників
11:30
Німеччина готується до найгірших сценаріїв поставок "Газпрому"
11:18
документ Корбан повідомив, що вийшов із транзитної зони – проривати кордон не буде
11:16
Вчені з'ясували причину спалаху гепатиту невідомого походження у дітей
Усі новини...